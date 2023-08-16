16 августа, 07:47
Попытка госпереворота в Нигере

Эксперт: Франция и США усматривают в перевороте в Нигере угрозу своим интересам

У французской стороны обширные экономические интересы в африканской стране, включая монополию на экспорт урановой руды, отметил член Ассоциации правоведов Южной Африки Дерек Милн

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Франция и США рассматривают недавний переворот в Нигере как возможную угрозу своим интересам в регионе Западной Африки. Такое мнение выразил в разговоре с ТАСС специалист в области международного права член Ассоциации правоведов Южной Африки Дерек Милн.

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"У Франции обширные экономические интересы в Нигере, включая монополию на экспорт урановой руды, которая необходима для французских предприятий ядерной энергетики, а также добычу золота и предполагаемые доходы от эксплуатации транссахарского газопровода, договоренность о строительстве которого была достигнута в прошлом году Нигерией, Нигером и Алжиром. Предполагается, что по нему будет транспортироваться до 30 млрд куб. м газа в год в Европу", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что после диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" Европа "вынуждена импортировать дорогой сжиженный газ из США".

Милн напомнил, что в регионе размещен полуторатысячный воинский контингент Франции, в Нигере находится база ее ВВС. "Официально их задача - обучать, снабжать и консультировать ВС Нигера, которые ведут борьбу с исламскими экстремистами в Сахеле", - отметил эксперт. По его словам, французское военное присутствие в Нигере "и символично, и очень практично". "Оно напоминает о том, что Франция во многом сохранила свою полуколониальную империю в Африке. Нынешняя ситуация в Нигере отражает старые колониальные отношения Парижа с Африкой, позднее перелицованные в "Франс-Африку" - концепцию сохранения французского господства в странах Африки южнее Сахары, обеспечения его экономических, политических и культурных интересов, его гегемонии", - подчеркнул он.

Как отметил Милн, за последние годы Нигер стал играть важную роль и в стратегии США в регионе. "Вашингтон, возомнивший себя мировым полицейским, рассматривает Нигер в качестве ключевого партнера в борьбе с повстанцами в Сахеле. В действительности Вашингтон отводит Ниамею роль всего лишь своего подручного в регионе", - полагает он.

Эксперт напомнил, что размещенные на территории африканской страны примерно 1,1 тыс. американских военнослужащих, "согласно официальной трактовке, занимаются обучением и консультированием в борьбе с повстанцами". "США утверждают, что предоставили Нигеру свыше $500 млн военной помощи, но на самом деле это, скорее, расходы на содержание хорошо вооруженного американского воинского контингента в Нигере. И по мере того, как французское влияние в Африке идет на убыль, усилия США по сохранению Нигера в политической и экономической орбите Запада, наоборот, нарастают", - сказал собеседник агентства. 

Теги:
НигерСШАФранцияПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
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