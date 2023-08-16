16 августа, 07:46

В Литве проходят полевые тактические учения мотопехотной бригады

Тренировка продлится до 27 августа

ВИЛЬНЮС, 16 августа. /ТАСС/. Полевые тактические учения "Аршус вилкас" ("Яростный волк") подразделений мотопехотной бригады "Гележинис вилкас" ("Железный волк") с действиями на гражданских территориях нескольких муниципалитетов проходят в Литве. Об этом сообщило командование армии балтийской республики.

"В маневрах принимают участие профессиональные военнослужащие, срочники, представители интегрированных в систему Минобороны добровольческих военизированных структур", - говорится в сообщении. Число задействованного в учениях личного состава не уточняется.

Часть эпизодов учений пройдет на гражданских территориях. "Местом действия учений станет территория Йонавского, Каунасского и Пренайского районов, где военнослужащие будут выполнять поставленные перед ними задачи с использованием боевых машин пехоты "Вилкас", - отметило командование.

Завершатся учения боевыми стрельбами подразделений на полигоне Гайжюнай. Тренировка продлится до 27 августа. 

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