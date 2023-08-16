Yonhap сообщило о возможной подготовке КНДР к открытию границ, закрытых с 2020 года

По информации агентства, утром два автобуса с людьми выехали из республики в Китай

СЕУЛ, 16 августа. /ТАСС/. КНДР демонстрирует признаки подготовки к открытию границ, закрытых с начала 2020 года после начала пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

По информации его источников, утром два автобуса с людьми выехали из КНДР в соседний Китай. Они пересекли границу по мосту через реку Амноккан (китайское название - Ялуцзян) из района Синыйджу в город Даньдун. Yonhap отмечает, что автобусы могли перевозить членов северокорейской команды по тхэквондо, участие которых заявлено в Чемпионате мира по версии ИТФ, который пройдет в Казахстане с 18 по 27 августа.

Базирующееся в Пекине туристическое агентство КНДР Koryo Tours 11 августа сообщило, что КНДР в скором времени может частично открыть границы и разрешить въезд своим гражданам, которые с начала пандемии находились за пределами страны.

КНДР стала первой в мире страной, полностью изолировавшейся от внешнего мира после начала вспышки COVID-19 в соседнем Китае и переросшей впоследствии в пандемию. В самом начале 2020 года Северная Корея закрыла границы для въезда и ввела строгие карантинные ограничения. В этих условиях находившиеся в стране иностранные граждане - в основном дипломаты и сотрудники ООН - не могли проводить ротацию и стали покидать страну. В настоящее время в КНДР их остались буквально несколько десятков.

В июне этого года северокорейские власти позволили приехать в Пхеньян новому послу КНР и еще нескольким китайским дипломатам, а в конце июля страну посетили делегации Минобороны РФ и КНР, которые приняли участие в торжествах по случаю 70-й годовщины подписания перемирия в Корейской войне. После начала пандемии до этого момента в КНДР не посещал ни один гость из иностранного государства.