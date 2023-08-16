Nikkei: Япония, США и Южная Корея будут ежегодно проводить консультации по линии совбезов

По информации газеты, стороны также намерены договориться об оказании поддержки членам АСЕАН и островным государствам в Тихом океане

ТОКИО, 16 августа. /ТАСС/. Лидеры Японии, США и Республики Корея в ходе предстоящей на этой неделе встречи в Вашингтоне намерены договориться о проведении ежегодных консультаций на различных уровнях, в том числе по линии национальных советов безопасности. Об этом сообщила газета Nikkei со ссылкой на источники в японском правительстве.

По их данным, в указанном формате будут совещаться секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Чо Тхэ Ён. В итоговое заявление саммита участники могут включить пункты о сотрудничестве по ракетно-ядерной программе КНДР, кибербезопасности и экономической безопасности. Кроме того, стороны намерены договориться об оказании поддержки членам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и островным государствам в Тихом океане.

Как сообщил Белый дом, президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 18 августа проведут трехстороннюю встречу в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном. Их предыдущая очная встреча состоялась 21 мая на полях саммита G7, который прошел в Хиросиме. Премьер Японии заявлял о планах отдельно встретиться с президентами США и Республики Корея.

Посол США в Токио Рам Эмануэль также заявлял, что такие встречи на высшем уровне планируется проводить ежегодно.