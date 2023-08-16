В МИД Израиля сообщили о согласовании с Парагваем переноса посольства страны в Иерусалим

По информации Maariv, это произойдет в 2024 году

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн и президент Парагвая Сантьяго Пенья согласовали возвращение посольства этой страны в Иерусалим из Тель-Авива до конца 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба МИД еврейского государства.

"Министр иностранных дел Израиля встретился в Асунсьоне с новым президентом Парагвая через несколько часов после торжественной церемонии его инаугурации. Коэн и Пенья согласовали, что уже в этом году Парагвай перенесет свое посольство в Иерусалим", - говорится в заявлении. Коэн пригласил парагвайского лидера "приехать в Израиль на открытие посольства в Иерусалиме, и тот ответил, что намерен воспользоваться этим приглашением и посетить Израиль уже в этом году", сообщили в пресс-службе. В израильском МИД добавили, что "Израиль вновь откроет свое посольство в Асунсьоне". По информации газеты Maariv, это произойдет в 2024 году.

Коэн подчеркнул, что израильские власти продолжат "укреплять международный статус Иерусалима как вечной столицы Государства Израиль", его заявление распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства еврейского государства. "Открытие посольства Парагвая в Иерусалиме и посольства Израиля в Асунсьоне укрепят региональное и международное положение Израиля и важные связи между нашими странами", - добавил он.

Посольство Парагвая в Иерусалиме было торжественно открыто в мае 2018 года вслед за диппредставительствами США и Гватемалы. Через четыре месяца после президентских выборов в Парагвае новые власти страны приняли решение вернуть диппредставительство в Тель-Авив. В ответ МИД Израиля распорядился в сентябре того же года закрыть израильское посольство в Асунсьоне.

Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем палестино-израильского урегулирования. Израильтяне заняли восточную часть города во время войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является единой и неделимой столицей Израиля. Совет Безопасности ООН резолюцией 478 от 20 августа 1980 года отверг его право на Восточный Иерусалим и призвал членов всемирной организации вывести свои дипломатические представительства из города.

В 2018 году по решению Дональда Трампа, занимавшего тогда пост президента США, американское посольство в Израиле переехало из Тель-Авива в Иерусалим. Затем свои дипломатические представительства в этом городе открыли Гватемала, Гондурас, а также непризнанное Косово. В феврале 2023 года МИД Израиля сообщил, что открыть свое посольство в течение года в Иерусалиме согласилась Папуа - Новая Гвинея.