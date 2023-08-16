Кнайсль считает, что саммит по Украине сейчас не будет иметь смысла

По словам экс-главы МИД Австрии, потребуется длительный процесс восстановления доверия

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с ТАСС выразила мнение, что в настоящее время саммит по Украине не будет иметь смысла, потребуется длительный процесс восстановления доверия.

"Я не думаю, что сейчас полезно проводить большой саммит, знаете, на уровне "сверху-сверху", потому что доверие создается только "снизу". И как Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе [предтеча современной ОБСЕ] в 1970-х годах, оно начиналось на очень техническом уровне, на военном уровне, на коммерческом уровне, но только в самом конце ответственные политики побеждали. И здесь потребуется длительный процесс восстановления доверия", - сказала она.

Кнайсль отметила, что любая возможность, которая предоставляется для диалога, - хорошая, потому что никогда нельзя закрывать каналы. "Но украинцы это сделали, приняв закон о том, что они не будут разговаривать с российским правительством, это закреплено в законе, так сказать, - заметила она. - А встречаться между собой, не имея за столом переговоров всех участников конфликта, не имеет большого смысла. Это тоже несомненно".

По ее словам, с одной стороны, все, что способствует диалогу, приветствуется, но это "не должно быть пустой тратой ожиданий". "Люди, которые находятся в Донбассе, люди, которые находятся в Мариуполе, они имеют ожидания, что они могут жить, может быть, более мирной жизнью, поэтому эти ожидания не должны быть напрасными. И, я думаю, технический, прагматичный подход должен быть "снизу", понимаете, - продолжила экс-глава МИД Австрии. - Как в случае с зерновым соглашением, заключенным при посредничестве ООН и Турции, речь шла не только об экспорте пшеницы и удобрений".

По ее мнению, оно имело потенциал придать определенную динамику техническим вещам. "Например, вернуть один из этих сельскохозяйственных банков в движение, например, стабилизировать рынок. И это не сработало, добавила она. - Российская сторона требует выполнения всех условий, но нужны такие соглашения и такие технические подходы для того, чтобы снова создать доверие. Все дело в доверии. А доверия нет по уважительным причинам у многих сторон".

Отвечая на вопрос, закончится ли украинский конфликт мирными переговорами, Кнайсль сказала: "Как я уже говорила, знаете, прежде чем говорить о мире, а это очень благородное слово, нужно говорить о прекращении огня. Нужно говорить о контроле за прекращением огня, чтобы оно стало настоящим перемирием. И тогда можно говорить о мире".