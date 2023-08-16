В Китае сообщили о договоренности с Индией поддерживать мир на границе

Стороны обменялись мнениями, договорились поддерживать диалог по военным и дипломатическим каналам для скорейшего решения оставшихся вопросов, отметил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь

ПЕКИН, 16 августа. /ТАСС/. Военные Индии и Китая в ходе очередного раунда переговоров договорились поддерживать мир на границе и продолжать диалог. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя итоги консультаций.

"С 13 по 14 августа китайские и индийские военные провели 19-й раунд переговоров на уровне военного командования <...>. Стороны обменялись мнениями, договорились поддерживать диалог по военным и дипломатическим каналам для скорейшего решения оставшихся вопросов. В этот период времени стороны договорились поддерживать мир и спокойствие на китайско-индийской границе", - отметил официальный представитель МИД КНР.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай положительно оценивает достигнутый на переговорах прогресс. По его словам, стороны подробно и конструктивно обсудили пути урегулирования остающихся проблем вдоль линии фактического контроля на границе.

Обострение на границе

В мае 2020 года в горной области Ладакх на индийско-китайской границе произошли столкновения, которые привели к жертвам с обеих сторон. Индия и КНР стянули в этот район тяжелую артиллерию, танки и авиацию. После серии переговоров Пекин и Нью-Дели начали отвод войск от линии границы.

9 декабря 2022 года в секторе Таванг в районе штата Аруначал-Прадеш произошло столкновение между пограничными силами двух стран. По данным агентства ANI, китайские военные вышли на линию фактического контроля, но были остановлены индийскими военными. Несколько военнослужащих с обеих сторон получили ранения.

Отсутствие демаркированной границы между Индией и Китаем в Гималаях остается на протяжении десятилетий источником напряженности. В 1959 году Индия заявила об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул индийско-китайский вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли принадлежавшие Индии около 38 тыс. кв. км в районах Ладакх и Аксайчин.