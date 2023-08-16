16 августа, 08:49

Байден забыл название гавайского острова, пострадавшего от пожаров

Президент США во время выступления упомянул Гавайи, в то время как стихийное бедствие обрушилось на соседний остров Мауи

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден забыл название гавайского острова Мауи, серьезно пострадавшего от лесных пожаров, во время публичного выступления в штате Висконсин.

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"Военные вертолеты принимали участие в тушении пожаров на Большом острове, потому что на Большом острове продолжает что-то гореть", - сказал Байден во время выступления, которое транслировалось на сайте Белого дома. Большим островом принято называть Гавайи - крупнейший остров Гавайского архипелага, в то время как стихийное бедствие обрушилось на соседний и меньший по размерам остров Мауи. Байден отметил, что вскоре посетит пострадавший остров, однако конкретную дату не назвал.

Жители Мауи неоднократно жаловались на недостаточную поддержку со стороны администрации Байдена. По данным газеты The New York Times, многие жители западной части острова, вынужденные покинуть свои дома, получают куда больше помощи от волонтеров, чем от правительства. Член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) обратила внимание на то, что вашингтонская администрация выделяет огромные средства на военную помощь Украине, забывая, что поддержка требуется на Гавайях. 

Теги:
СШАБайден, Джо
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