AFP: в Нигере атака террористов привела к гибели 17 военных

По информации агентства, всех пострадавших эвакуировали в Ниамей

ПАРИЖ, 16 августа. /ТАСС/. Не менее 17 солдат армии Нигера погибли в результате нападения террористов на границе с Мали. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на нигерских военных.

Отряд военнослужащих армии Нигера попал в засаду вблизи города Кутугу (к юго-востоку от Мали) во вторник, приводит заявление военных агентство AFP. По предварительным данным, 17 солдат были убиты, 20 ранены, 6 получили серьезные ранения. Все пострадавшие эвакуированы в Ниамей, столицу Нигера.

Ранее боевики группировки под названием "Ан-Нусра" (запрещена в РФ), связанной с террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ), напали на нигерских военных. Атака была организована в регионе Тилабери, расположенном в нестабильном районе между Буркина-Фасо и Мали. Террористы совершили нападение с целью оказать давление на сформированное мятежниками правительство, чтобы власти выпустили на свободу 16 боевиков группировки.

После военного переворота террористическая организация "Аль-Каида", которая контролирует обширные территории в Буркина-Фасо и Мали, начала приближаться к границе с Нигером, в районе которой также действует ее соперник - террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Это связано с тем, что после мятежа число операций по выявлению боевиков, проводимых военными Нигера совместно с американскими и французскими войсками, заметно сократилось.