Newsweek сообщил о разногласиях в Киеве по вопросу продолжения контрнаступления

По данным журнала, представители военного руководства настаивают на необходимости продолжать попытки контрнаступления, другие высокопоставленные лица считают, что ВСУ стоит остановиться на нынешних позициях

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Отсутствие прогресса контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) вызвало в Киеве разногласия по поводу целесообразности его продолжения, сообщает журнал Newsweek со ссылкой на источники.

По их данным, отсутствие успехов усилило стратегическую полемику на высшем уровне. Представители военного руководства во главе с главнокомандующим Валерием Залужным настаивают на необходимости продолжать попытки контрнаступления. Другие высокопоставленные лица считают, что ВСУ стоит остановиться на нынешних позициях. "В украинском руководстве определенно есть некоторые разногласия по поводу военной стратегии", - приводит издание слова источника.

Собеседники Newsweek отмечают, что чиновники "были введены военными в заблуждение по поводу потенциальных успехов контрнаступления, поскольку им были предоставлены чрезмерно позитивные оценки".

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.