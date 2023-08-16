Telegraph: новым начальником штаба британской армии станет ветеран войны в Афганистане

Телеканал Sky News сообщал, что нынешний глава Генштаба Патрик Сандерс покинет пост из-за выступлений против планов правительства по сокращению численности армии

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Генерал-лейтенант Роли Уокер станет начальником Генштаба Сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании в следующем году после ухода с поста генерала Патрика Сандерса. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

С апреля 2021 года Уокер занимает должность заместителя начальника штаба обороны ВС Великобритании, ответственного за разработку военной стратегии и планирование операций. Ранее на протяжении трех лет он возглавлял Силы специального назначения.

Действительную военную службу Уокер начал в 1993 году в составе Ирландского гвардейского полка, в 1997 году его перевели в 22-й полк Специальной авиадесантной службы. В 2009 году Уокера прикомандировали к Гвардейскому гренадерскому полку, а в 2011 году он вошел в состав Генштаба Сухопутных войск. За годы службы 53-летний генерал неоднократно бывал в горячих точках в Афганистане и Ираке.

Ранее телеканал Sky News сообщил, что Сандерс, назначенный начальником Генштаба Сухопутных войск ВС Великобритании в июне прошлого года, покинет свой пост уже в следующем году. Источники телеканала связали предстоящие кадровые перестановки с тем, что военачальник выступал против планов правительства по сокращению численности армии.

Численность британской армии составляет примерно 76 тыс. человек, что является самым низким показателем с начала XIX века. Для сравнения: в 1990 году в Сухопутных войсках Соединенного Королевства служило вдвое больше военных. Согласно нынешним планам властей, численность британской армии в ближайшие годы сократится до 72,5 тыс. человек.

В конце января Sky News, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что военное руководство США больше не рассматривает британскую армию как боевую силу высшего класса в отличие от армий США, России, КНР и Франции и считает, что она скорее находится на уровне армий Германии и Италии. Как отметил телеканал, в Вашингтоне послали Лондону сигнал о необходимости увеличения военных расходов в свете конфликта на Украине. По словам источникам Sky News, на повышение боеготовности Сухопутных войск Великобритании понадобится десятилетие.