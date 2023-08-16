16 августа, 09:28

Президент Молдавии заявила, что западные доноры обсудят поддержку страны 17 октября

Майя Санду призвала сотрудников дипломатического корпуса активизировать работу над расширением доступа к рынку ЕС, развитием транспортных маршрутов и повышением инвестиционной привлекательности республики

КИШИНЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Участники созданной по инициативе Германии, Румынии и Франции платформы финансовой поддержки Молдавии встретятся в Кишиневе 17 октября. Об этом сообщила президент Майя Санду, выступая перед молдавскими дипломатами.

"17 октября обсудим с партнерами на платформе финансовой поддержки Молдавии потребности, которые у нас есть на следующий период", - сказала Санду. Она призвала сотрудников дипломатического корпуса активизировать работу над расширением доступа к рынку Евросоюза, развитием транспортных маршрутов и повышением инвестиционной привлекательности республики.

Платформа была основана весной 2022 года с целью сбора пожертвований в пользу Молдавии на преодоление различных кризисов. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о выделении Кишиневу по этой линии €100 млн.

В ноябре в Молдавии пройдут выборы в местные органы власти. Наблюдатели отмечают, что голосование должно продемонстрировать подлинный уровень популярности поддерживающей Санду Партии действия и солидарности на фоне акций протеста оппозиции. 

Теги:
МолдавияСанду, Майя
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