Глава МИД КНДР приветствовала укрепление стратегического сотрудничества с Россией

Цой Сон Хи направила главе МИД РФ Сергею Лаврову поздравительную телеграмму по случаю годовщины освобождения Корейского полуострова от японского господства

СЕУЛ, 16 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи рада укреплению стратегического и тактического сотрудничества между народной республикой и РФ. Об этом говорится в поздравительной телеграмме, отправленной главе МИД РФ Сергею Лаврову по случаю годовщины освобождения Корейского полуострова от японского господства.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Цой Сон Хи подчеркнула, "что рада укреплению стратегического и тактического сотрудничества между государствами в борьбе за защиту суверенитета и безопасности стран, глобального мира и стабильности". Также она "выразила уверенность в дальнейшем развитии сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран", уточнило ЦТАК.

Она также отметила, что "традиционно дружеские и добрососедские отношения между обеими странами, которые помогали друг другу, поддерживали друг друга в трудные времена, встречают новый период расцвета благодаря историческому корейско-российскому саммиту во Владивостоке". Лавров также направил поздравления своей коллеге, указывает ЦТАК.

Цой Сон Хи отметила, что подвиги воинов Красной армии, которые приняли участие в освобождении Корейского полуострова, "и сегодня бережно хранятся в душе корейского народа". Во вторник ЦТАК сообщило, что президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обменялись поздравительными телеграммами по случаю 78-й годовщины освобождения полуострова.

15 августа отмечается годовщина освобождения Корейского полуострова, которая совпадает с капитуляцией Японии во Второй мировой войне. 15 августа 1945 года император Японии Хирохито выступил по радио с обращением к своим подданным, в котором признал, что страна более не в состоянии продолжать войну и вынуждена принять условия Потсдамской декларации.