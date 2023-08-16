16 августа, 09:47
Военная операция на Украине

Вышедший из порта Одессы контейнеровоз покинул территориальные воды Украины

По словам украинского вице-премьера Александра Кубракова, это судно стало первым, которое воспользовалось объявленным Киевом "временным коридором из черноморских портов Украины"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Судно-контейнеровоз, утром вышедшее из Одесского порта, где оно находилось с момента, предшествовавшего началу специальной военной операции России, покинуло территориальные воды Украины. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания движения судов Marine Traffic.

По его данным, сейчас судно направляется в турецкий порт Амбарлы.

По словам украинского вице-премьера Александра Кубракова, это судно стало первым, которое воспользовалось объявленным Киевом "временным коридором из черноморских портов Украины".

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Он сообщил, что это контейнеровоз Joseph Schulte, следующий под флагом Гонконга.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили о "временных коридорах" в Черном море для торговых судов, идущих из или в порты Черноморск, Одесса и Южный. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняется военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях". Утверждалось, что маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в этих украинских портах с конца февраля 2022 года.

Турецкий министр обороны Яшар Гюлер заявил 12 августа, что Турция обсуждает с Москвой и Киевом вопрос возвращения заблокированных на Украине турецких судов, но гарантий этого пока нет. Он сообщил, что в портах Украины находятся 12 турецких торговых судов и один поврежденный судовой кран.

Позднее Министерство обороны РФ заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с 00:00 мск 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Помимо этого, в ведомстве сообщили, что ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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