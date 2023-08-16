Вышедший из порта Одессы контейнеровоз покинул территориальные воды Украины

По словам украинского вице-премьера Александра Кубракова, это судно стало первым, которое воспользовалось объявленным Киевом "временным коридором из черноморских портов Украины"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Судно-контейнеровоз, утром вышедшее из Одесского порта, где оно находилось с момента, предшествовавшего началу специальной военной операции России, покинуло территориальные воды Украины. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания движения судов Marine Traffic.

По его данным, сейчас судно направляется в турецкий порт Амбарлы.

По словам украинского вице-премьера Александра Кубракова, это судно стало первым, которое воспользовалось объявленным Киевом "временным коридором из черноморских портов Украины".

Он сообщил, что это контейнеровоз Joseph Schulte, следующий под флагом Гонконга.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили о "временных коридорах" в Черном море для торговых судов, идущих из или в порты Черноморск, Одесса и Южный. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняется военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях". Утверждалось, что маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в этих украинских портах с конца февраля 2022 года.

Турецкий министр обороны Яшар Гюлер заявил 12 августа, что Турция обсуждает с Москвой и Киевом вопрос возвращения заблокированных на Украине турецких судов, но гарантий этого пока нет. Он сообщил, что в портах Украины находятся 12 турецких торговых судов и один поврежденный судовой кран.

Позднее Министерство обороны РФ заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с 00:00 мск 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Помимо этого, в ведомстве сообщили, что ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.