Глава правительства мятежников Нигера намерен запустить национальный диалог в республике

Как сообщил телеканал Al Arabiya, мятежники намерены достичь политического решения кризиса, избежать санкций и военного вмешательства ECOWAS

ДУБАЙ, 16 августа. /ТАСС/. Глава сформированного мятежниками правительства Нигера Али Ламин Зейна, находящийся с визитом в Нджамене, проводит консультации с властями Чада, которые нацелены на организацию политического диалога. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По данным его источников, Зейна обсуждает возможности запуска национального диалога в Нигере, поскольку мятежники намерены достичь политического решения кризиса, избежать санкций и военного вмешательства Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).

Накануне Зейна прибыл в Нджамену, где провел переговоры с президентом переходного периода Чада Махаматом Идриссом Деби Итно и премьер-министром Салехом Кебзабо. Идрисс Деби Итно в свою очередь посетил Нигер спустя пять дней после произошедшего там переворота и встретился со свергнутым президентом страны Мохамедом Базумом, а также лидером мятежников генералом Абдурахманом Тчиани. Президент Чада побывал в Нигере после того, как 30 июля провел встречу с президентом Нигерии Болой Тинубу - действующим председателем ECOWAS.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Базум остается под стражей в своей резиденции, но при этом общается по телефону с лидерами и представителями других государств.