В Минске заявили, что разминирование границы с Украиной требует сплошной очистки местности

Она включает в себя полную проверку местности на глубину до 15 см на наличие взрывоопасных предметов, отметил начальник противоминного центра ВС страны Руслан Гирилюк

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Разминирование украинской территории вдоль границы с Белоруссией потребует сплошной очистки местности, которая займет длительное время. Об этом заявил начальник противоминного центра Вооруженных сил Белоруссии подполковник Руслан Гирилюк.

"На мой взгляд, потребуется сплошная очистка территории, а это длительный период времени, который затянется на неопределенный срок. Сплошная очистка местности включает в себя полную проверку местности на глубину до 15 см на наличие взрывоопасных предметов", - сказал он в интервью каналу издательского дома "Беларусь сегодня" на видеохостинге YouTube.

В начале августа командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Наев заявил о том, что ВСУ в приграничных с Белоруссией районах "были заложены десятки тысяч мин". Протяженность украинско-белорусской границы составляет 1 084 км. В Киеве регулярно заявляют о мероприятиях по укреплению украинско-белорусской границы, установке минных заграждений, возведении фортификационных сооружений и разрушении дорог.

Начальник противоминного центра сообщил, что белорусские военные саперы активно изучают опыт применения различных видов боеприпасов в ходе проведения специальной военной операции на Украине. "Центр с момента своего создания [в ноябре 2019 года] анализировал всю происходящую вокруг страны обстановку, в ближнем зарубежье и в дальнем зарубежье. <...> С начала специальной военной операции наибольшее внимание стали обращать на примеры и способы применения инженерных боеприпасов, а также самодельных взрывных устройств в ходе проведения различных боевых действий. Военнослужащими центра ежедневно мониторится ситуация, происходящая на Украине, тем самым формируются небольшие отчеты, которые в дальнейшем используются при подготовке военнослужащих вооруженных сил", - сказал подполковник.

Противоминный центр продолжает выполнять задачи по обезвреживанию взрывных устройств, в основном боеприпасов, обнаруживаемых в Белоруссии в основном на местах боев Великой Отечественной, а также Первой мировой войн. "Наш противоминный центр за период существования обезвредил порядка 42 тыс. взрывоопасных предметов. И только в этом году - порядка 9 тыс. Из них выполнено 47 срочных заявок, а все остальные взрывоопасные предметы были выявлены в ходе сплошных очисток и разведки местности", - проинформировал Гирилюк.

"Противоминный центр за период существования разрушил взрывным способом порядка 80 зданий и сооружений, находящихся в аварийном состоянии и не используемых в народном хозяйстве", - сообщил подполковник. Ранее начальник инженерных войск Вооруженных сил Белоруссии полковник Андрей Кураков сообщал, что в 2022 году военные саперы республики обезвредили более 20,5 тыс. взрывоопасных предметов.