СМИ: Киев будет выглядеть как "упрямый и ненадежный" партнер в случае неудач ВСУ

По данным журнала, отсутствие успехов может быть расценено западными партнерами "как серьезное поражение" Киева и усилит опасения, что цели Украины являются "чрезмерно амбициозными"

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский будет выглядеть на Западе "упрямым и ненадежным партнером", если Вооруженные силы Украины (ВСУ) так и не добьются никакого прогресса в контрнаступлении. Об этом сообщает журнал Newsweek со ссылкой на источники.

По их данным, отсутствие успехов может быть расценено западными партнерами "как серьезное поражение" Киева и усилит опасения, что цели Украины являются "чрезмерно амбициозными". Неудачи контрнаступления ВСУ также дают "возможность представить Зеленского и его команду как упрямых и ненадежных партнеров", уточняет журнал.

Как отмечает источник, Киеву сейчас важно показать Западу, что "Украине не является иррациональным актором".

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих и около 5 тысяч единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.