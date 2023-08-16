СМИ: напавший на иранский мавзолей террорист проходил подготовку в лагере ИГ в Афганистане

По данным агентства Tasnim, Рахматулла Нурузов был завербован террористами в онлайн-переписке, после чего направился в Турцию, где официально вступил в ряды запрещенной группировки

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Гражданин Таджикистана, совершивший нападение на мавзолей Шах-Черах в городе Ширазе на юго-западе Ирана, на протяжении трех месяцев проходил подготовку в лагере ИГ ("Исламское государство", запрещено в РФ). Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источники.

Согласно их данным, Рахматулла Нурузов был завербован террористами посредством онлайн-переписки, после чего направился в Турцию, где официально вступил в ряды запрещенной группировки. После этого Нурузов был отправлен в Афганистан, где на протяжении трех месяцев проходил подготовку в специальном лагере для экстремистов ИГ. Завершив обучение, он проник на территорию Ирана, где и совершил теракт в мавзолее Шах-Черах. Спецслужбы исламской республики пытаются выяснить, каким именно образом террористы попадают в Иран. Силы безопасности не исключают, что на территории республики действует сеть группировок, члены которых помогают радикалам беспрепятственно проникать в исламскую республику.

Вместе с этим агентство ISNA утверждает, что Нурузов планировал совершить теракт в Ширазе во время Ашуры - религиозного траура по погибшему в седьмом веке имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммеда (в этом году пришелся на период 19 июля - 28 июля). Однако радикал вынужден был скорректировать свои намерения и решил напасть на посетителей мавзолея во время молитвы.

13 августа иранское агентство IRNA сообщило, что в мавзолее Шах-Черах в городе Шираз в провинции Фарс произошел теракт. По сведениям Tasnim, двое боевиков попытались проникнуть на территорию мечети. Один из них открыл огонь из автомата по находящимся в мавзолее людям и вскоре после нападения был задержан силами безопасности. По последним данным, в результате атаки погиб один человек, еще восемь получили ранения.