Bloomberg: лидер Южной Кореи готов обсуждать с США и Японией расширенное сдерживание КНДР

Под расширенным сдерживанием подразумевается готовность Вашингтона применить все средства, включая ядерные, для защиты своего союзника

СЕУЛ, 16 августа. /ТАСС/. Республика Корея (РК) готова к возможному проведению консультаций с США и Японией о расширенном сдерживании КНДР. Об этом заявил южнокорейский президент Юн Сок Ёль в интервью агентству Bloomberg.

Как передает агентство, президент заявил, что его правительство "открыто к отдельным консультациям Республики Корея, США и Японии". Вашингтон и Токио запустили постоянный двусторонний диалог по этой теме в 2010 году. Под расширенным сдерживанием подразумевается готовность США применить все средства, включая ядерные, для защиты своего союзника.

Юн Сок Ёль выразил надежду, что предстоящий 18 августа трехсторонний саммит в США позволит достичь договоренности об укреплении потенциала сдерживания "ядерной и ракетной угрозы" со стороны КНДР. Президент отметил, что на встрече на высшем уровне предстоит обсудить и способы "наращивания трехсторонних оборонительных учений".

Юн Сок Ёль заявил, что полная денуклеаризация КНДР - цель международного сообщества, включая Республику Корея и США. "Международное сообщество никогда не признает" КНДР ядерной державой, подчеркнул он.