В Казахстане сообщили о строительстве 20 пограничных отделений на границе с Россией

В рамках национального проекта "Безопасная страна" запланировали построить 50 комплексов пограничных застав, отметил первый заместитель начальника профильного департамента Погранслужбы республики Серик Ахметкалиев

АСТАНА, 16 августа. /ТАСС/. Власти Казахстана ведут строительство 20 пограничных отделений на границе с Россией в рамках национального проекта "Безопасная страна". Об этом сообщил на брифинге первый заместитель начальника профильного департамента Погранслужбы республики Серик Ахметкалиев.

"В рамках национального проекта "Безопасная страна" запланировано строительство 50 комплексов пограничных застав. В настоящее время ведется строительство 20 пограничных отделений на северном направлении, на границе с Российской Федерацией. На южных границах идет строительство трех модульных застав", - сказал Ахметкалиев.

Как информировал другой заместитель начальника департамента Гани Агадилов, в ближайшие два года запланирована реконструкция автомобильных пограничных пунктов пропуска. "Правительством принято решение провести реконструкцию 46 пунктов пропуска по всему периметру границы. В том числе в 2024-2025 годах на казахстанско-российской границе основные пункты пропуска подлежат реконструкции. Это расширение полос движения в пункты пропуска, строительство новых зданий и сооружений для несения службы пограничников, комфортного прохождения лиц и транспортных средств", - пояснил он.

Как отметил Агадилов, в таких пунктах будут установлены средства бесконтактного досмотра.