СМИ: Индия и Китай достигли незначительного прогресса на переговорах по Ладакху

В мае 2020 года там произошли столкновения военнослужащих двух стран

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 августа. /ТАСС/. Представители военного командования Индии и Китая в ходе очередного раунда переговоров не смогли достичь конкретного прорыва в урегулировании ситуации в Восточном Ладакхе, где в мае 2020 года произошли столкновения военнослужащих двух стран. Об этом сообщила газета The Times of India со ссылкой на источники.

По их данным, Китай на консультациях не согласился на возобновление патрулирования индийскими солдатами стратегически важной равнины Депсанг в направлении районов Даулат-Бег-Олди и Каракорумского перевала. "Несмотря на отсутствие заметного прогресса, результаты последних переговоров были лучше итогов предыдущих раундов переговорного процесса с Китаем по Ладакху. Стороны договорились об определенном продвижении вперед договоренностей об укреплении мер доверия и о прекращении увеличения численности войск в Восточном Ладакхе, дислоцированных в этом регионе на протяжении последних трех лет", - цитирует газета источники.

Комментируя итоги переговоров, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил на брифинге в Пекине, что стороны "договорились поддерживать диалог по военным и дипломатическим каналам для скорейшего решения оставшихся вопросов и поддерживать мир и спокойствие на китайско-индийской границе".

В мае 2020 года в горной области Ладакх на индийско-китайской границе произошли столкновения, которые привели к жертвам с обеих сторон. Индия перебросила в Ладакх 68 тыс. военнослужащих, военные самолеты, сотни танков и другое тяжелое вооружение. Китай также значительно увеличил группировку войск в этом регионе. После серии переговоров Пекин и Нью-Дели начали отвод войск от линии границы, который до сих пор не завершился.