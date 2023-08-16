AP сообщило, что новый посол США прибудет в Нигер на этой неделе

Как передает агентство, должность главы дипломатической миссии оставалась вакантной на протяжении двух лет

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Новый посол США в Нигере Кэтлин Фитцгиббон должна прибыть в Ниамей к концу недели, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на американского чиновника.

"Посол с глубокими знаниями и опытом, такой как Кэтлин Фитцгиббон, несомненно, станет преимуществом в обеспечении руководства миссией и координации общегосударственных усилий на местах", - прокомментировал агентству назначение нового посла бывший специальный посланник США в Сахеле Питер Фам.

AP напоминает, что должность главы дипломатической миссии США в Нигере оставалась вакантной на протяжении двух лет. Эксперты считают, что это лишало Вашингтон доступа к значительному объему информации, в частности о ключевых игроках в регионе.

3 августа Госдепартамент США предписал части сотрудников американского посольства в Нигере и членам их семей покинуть страну из-за переворота. Диппредставительство продолжило работу в ограниченном режиме.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Базум остается под стражей в своей резиденции, но при этом общается по телефону с лидерами и представителями других государств.