16 августа, 11:10,
обновлено 16 августа, 11:26
Попытка госпереворота в Нигере

Le Monde: Африканский союз выступил против военного решения ситуации в Нигере

EPA-EFE/ ISSIFOU DJIBO
Нигер
© EPA-EFE/ ISSIFOU DJIBO

Ожидается, эта позиция будет официально подтверждена в коммюнике, которое планируется опубликовать в течение 16 августа, сообщает газета

ПАРИЖ, 16 августа. /ТАСС/. Африканский союз отверг военного решения ситуации в Нигере, выразив таким образом несогласие с позицией Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на дипломатические источники.

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Как указывает издание, в ходе состоявшегося заседания Совета мира и безопасности Африканского союза 14 августа "было принято решение отвергнуть применение силы против мятежников в Нигере". Как ожидается, эта позиция будет официально подтверждена в коммюнике, которое планируется опубликовать в течение среды, сообщает Le Monde.

Таким образом, Африканский союз, указывает газета, "выражает несогласие с ECOWAS, которое, считая мирный диалог приоритетом, привело в готовность свои вооруженных формирования". 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
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