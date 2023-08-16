NY Post: Байден во время выступления исказил несколько фактов своей биографии

По информации газеты, президент США ошибся в фактах из собственной жизни и своих родственников

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден во время выступления на предприятии по производству электротехники исказил факты своей биографии. Об этом сообщила газета New York Post.

"Мой дедушка умер очень молодым. Он умер в больнице, где я родился, за шесть дней до моего рождения", - приводит издание слова президента. Однако, как уточняет газета, дедушка американского лидера умер 26 сентября 1941 года в Балтиморе (штат Мэриленд), более чем за год до рождения Джо Байдена, который появился на свет 20 ноября 1942 года в Скрантоне (штат Пенсильвания).

Президент также заявил, что он был внесен в "список беднейших членов Конгресса США за 36 лет". Но, как отмечает New York Post, после избрания в качестве сенатора Байдены переехали в особняк, площадь которого достигала почти 930 кв. м. Также президент отметил, что его отец имел среднее образование, у него "не было возможности пойти в колледж". Издание опровергает эту информацию, так как отец Байдена в течение года учился в престижном Университете Джонса Хопкинса.

Байден официально объявил 25 апреля, что будет выдвигаться на новый срок на выборах президента США в ноябре 2024 года. В случае переизбрания Байден начнет свой второй срок в возрасте 82 лет. Это сделает его самым пожилым главой американского государства в истории. Он нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает во время выступлений различные оговорки. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами.