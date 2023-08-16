СМИ: в Киеве хотят переименовать улицу Ермака

По информации издания "Вести", желание властей столицы избавиться от имени в условиях давнего конфликта мэра Киева Виталия Кличко с офисом президента, который возглавляет Андрей Ермак, приобретает двойной смысл

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Киевский городской совет готовит решение о переименовании улицы Ермака в столице. Об этом сообщает украинское издание "Вести".

Издание разместило фото проекта решения Киевского горсовета, в соответствии с которым улица, названная в честь легендарного русского казачьего атамана, покорителя Сибири времен Ивана Грозного Ермака Тимофеевича, получит имя советского диссидента Михаила Горыни.

"Вести" обращают внимание на то, что желание столичных властей избавиться от имени Ермака в условиях давнего конфликта мэра Киева Виталия Кличко с офисом президента, который возглавляет Андрей Ермак, приобретает двойной смысл.

В течение последних лет офис президента неоднократно высказывал претензии в адрес руководства Киева. На фоне одного из скандалов, разгоревшегося из-за неудовлетворительного состояния бомбоубежищ в столице, появились даже слухи о возможном отстранении Кличко от должности главы Киевской городской государственной администрации. Сам мэр считает, что давление на него связано с тем, что команда президента опасается его будущего участия в выборах главы государства. Как утверждал Кличко в июле, Ермак проводит совещания с руководителями силовых структур, на которых дает им указания искать "криминал" в окружении мэра Киева, чтобы создать вокруг него негативный фон.

По мнению экспертов, команда президента Украины Владимира Зеленского делает все, чтобы снизить шансы нынешнего мэра столицы на будущий успех на выборах главы государства. В этой борьбе офис президента опирается на поддержку США, которые не хотят видеть у власти Кличко, поскольку он является креатурой Германии.