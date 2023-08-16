16 августа, 11:48,
обновлено 16 августа, 12:51

Кабмин ФРГ одобрил законопроект о легализации каннабиса

Документ предусматривает разрешение жителям Германии старше 18 лет хранить до 25 гр марихуаны и выращивать максимум три каннабиса в домашних условиях для личного употребления

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Правительство Германии одобрило законопроект о легализации каннабиса в республике. Как передает агентство DPA, теперь документ должен быть рассмотрен и принят Бундестагом (парламент), одобрения Бундесрата (палата федеральных земель), как указали в Минздраве, не требуется.

Законопроект разрешит жителям Германии старше 18 лет хранить до 25 гр марихуаны и выращивать максимум три каннабиса в домашних условиях для личного употребления. Некоммерческим объединениям также позволят его разводить. Это растение исключат из списка запрещенных веществ. Ожидается, что закон вступит в силу в конце года.

По оценке министра здравоохранения Карла Лаутербаха, цель проекта состоит в том, чтобы подавить черный рынок и наркопреступность, ограничить торговлю запрещенными или токсичными веществами и снизить количество потребителей. "Первая проблема заключается в том, что у нас растет потребление каннабиса. К сожалению, это также относится к детям и молодежи", - сказал Лаутербах.

Он отметил, что в Германии преступления на почве употребления каннабиса достигают 50% всех правонарушений, связанных с наркотиками. Как предостерег Лаутербах, "никто не должен неправильно понимать закон". "Употребление каннабиса будет легализовано. Однако он остается опасным", - резюмировал министр.

Легализация наркотика в Германии предусмотрена коалиционным соглашением 2021 года. Канцлер Германии Олаф Шольц в августе 2022 года заявил о том, что ему было сложно согласиться с подобной идеей во время коалиционных переговоров. Однако партнеры по правящей коалиции утверждают, что легализация марихуаны позволит успешно бороться с незаконным оборотом наркотических веществ и будет способствовать контролю за качеством разрешенных препаратов. 

Теги:
Германия
© Информационное агентство ТАСС
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