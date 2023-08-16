В погранкомитете Белоруссии прокомментировали решение Литвы закрыть два КПП на границе

Официальный представитель ГПК страны Антон Быковский назвал его "очередным неконструктивным и недружественным шагом"

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Решение Литвы о закрытии с 18 августа двух пунктов пропуска на границе с Белоруссией является очередным неконструктивным и недружественным шагом. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Быковский.

"Решение литовского правительства о закрытии с 18 августа автодорожных пунктов пропуска "Шумскас" (сопредельный белорусский - "Лоша") и "Тверячюс ("Видзы") на границе с Беларусью является очередным неконструктивным и недружественным шагом наших соседей", - сказал он.

Литва умышленно создает искусственные барьеры на границе в угоду политическим амбициям, отметили в погранкомитете.