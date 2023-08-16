Минфин Украины запросил у ЦИК расчет расходов на выборы президента и Рады в 2024 году

Центральный избирком страны уже утвердил примерный объем расходов, однако их могут пересмотреть после прекращения или отмены военного положения, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Министерство финансов Украины попросило Центральную избирательную комиссию (ЦИК) представить расчеты расходов государственного бюджета на проведение выборов президента и Верховной рады в 2024 году. Об этом сообщает агентство Украинские новости со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"В комиссию поступило письмо Министерства финансов Украины с просьбой предоставить бюджетные запросы на 2024-2026 годы, расчеты соответствующих дополнительных расходов и ориентировочные расчеты объемов расходов государственного бюджета, необходимых для проведения выборов президента Украины и народных депутатов Украины в случае принятия такого решения в 2024 году", - цитирует агентство пресс-службу Центризбиркома.

ЦИК сообщает, что утвердил ориентировочный объем расходов, необходимых для подготовки и проведения выборов президента Украины и депутатов, а также "объем расходов для включения в бюджетный запрос относительно подготовки и проведения местных выборов в 2024 году в случае их назначения". При этом в избирательной комиссии констатировали, что объемы расходов на проведение выборов "могут быть пересмотрены, в частности с учетом <...> особенностей проведения выборов после прекращения или отмены военного положения".

В Центризбиркоме указали также, что при утверждении объема расходов основываются на положениях Избирательного кодекса Украины, согласно которым в случае прекращения или отмены военного положения соответствующим субъектом принимается решение о назначении выборов, которые были прекращены или не начались в связи с введением военного положения.

Очередные выборы депутатов Верховной рады запланированы на последнее воскресенье октября пятого года полномочий - 29 октября 2023 года. Очередные выборы президента Украины должны пройти в 2024 году, первый тур - 31 марта.

Военное положение, во время которого проведение выборов запрещено, введено на Украине 24 февраля 2022 года, с тех пор много раз продлевалось. 27 июля Верховная рада продлила срок действия военного положения и проведение общей мобилизации с 18 августа на 90 дней, то есть до 15 ноября.