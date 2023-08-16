Афганский дипломат заявил о 21 террористической группировке, действующей в стране

Посол правительства Афганистана в Таджикистане Мохаммад Захир Агбар считает, что сторонники "Талибана" "не смогли построить всеобъемлющее правительство и не сделают этого"

ДУШАНБЕ, 16 августа. /ТАСС/. Более 20 террористических группировок действуют сейчас на территории Афганистана, и они представляют угрозу для региона. Об этом заявил посол правительства Афганистана в Таджикистане, назначенный на должность до прихода талибов к власти, Мохаммад Захир Агбар.

"Мы наблюдаем присутствие 21 террористической группы в разных частях Афганистана, что представляет серьезную угрозу для региона и мира. Становимся свидетелями закрытия техникумов и открытия медресе джихадистов. Это не шутки и будет иметь тяжелые последствия", - сказал он в интервью изданию "Азия плюс".

Также дипломат выразил мнение, что сторонники радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), которые два года назад захватили власть в Афганистане, "не смогли построить всеобъемлющее правительство и не сделают этого".

Движение "Талибан" развернуло операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как власти США в 2021 году объявили о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа того же года радикалы без боя вошли в Кабул. В сентябре талибы огласили состав временного правительства, однако его легитимность пока не признала ни одна страна в мире. В этом году 15 августа в ряде провинций Афганистана состоялись шествия в честь второй годовщины прихода талибов к власти.

В январе издание The Independent Persian сообщало, что Мохаммад Захир Агбар был уволен с должности посла Афганистана в Таджикистане по решению МИД временного правительства талибов. Сам дипломат тогда заявил, что продолжит работу в посольстве в Душанбе, так как оно не признает временное правительство сторонников "Талибана".