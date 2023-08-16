Лидеры Пакистана и Индии прекратили обмен посланиями из-за ухудшения отношений двух стран

В последний раз они обменивались личными посланиями в марте 2021 года

ИСЛАМАБАД, 16 августа. /ТАСС/. Лидеры Пакистана и Индии в этом году прервали многолетнюю традицию обмена приветствиями по случаю очередной годовщины обретения независимости своими странами.

"Прекращение обмена поздравительными телеграммами по случаю национальных праздников Дня независимости, которые отмечаются в Пакистане и Индии соответственно 14 и 15 августа, свидетельствует об ухудшении отношений между двумя ядерными соседями", - прокомментировали ситуацию газете Dawn источники в правительственных кругах.

В последний раз руководители Индии и Пакистана обменивались личными посланиями в марте 2021 года, когда индийский премьер-министр Нарендра Моди в обращении к Имрану Хану, занимавшему тогда пост главы пакистанского кабмина, заявил о стремлении к "сердечным отношениям с народом Пакистана". В ответном послании Имран Хан выразил готовность к добрососедским отношениям с Индией. Обмен посланиями между ними состоялся после того, как Исламабад и Нью-Дели договорились о возобновлении режима прекращения огня вдоль линии контроля между странами в Кашмире.

После 2021 года Пакистан планировал возобновить трансграничную торговлю с Индией, однако пакистанские власти отказались от этого из-за опасений протестов со стороны радикальных исламских кругов в стране.

Как отмечает газета, пакистанскому правительству во главе с премьер-министром Шахбазом Шарифом, сменившему в апреле 2022 года администрацию Хана, не удалось добиться улучшения пакистано-индийских отношений в первую очередь из-за политического и экономического кризиса в Пакистане.

Исламская Республика Пакистан и Республика Индия были образованы в результате раздела территории Британской Индии в августе 1947 года на два независимых государства. Это привело к массовым столкновениям, в которых погибли свыше 1 млн человек, и миграции 18 млн жителей. В 1947, 1965 и 1971 годах между Пакистаном и Индией вспыхивали войны, военная напряженность на границе двух стран сохраняется до сих пор.