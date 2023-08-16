AP: жители Нигера готовятся к интервенции и набирают добровольцев для помощи армии

Они планируют набрать "десятки тысяч добровольцев по всей стране"

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Жители Нигера готовятся к возможному вторжению и призывают к массовому набору добровольцев для противодействия угрозе со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По его данным, добровольцы должны будут оказывать помощь армии в случае иностранной интервенции. По словам одного из организаторов инициативы Амсару Бако, они планируют набрать "десятки тысяч добровольцев по всей стране", которые будут "сражаться, оказывать медицинскую помощь и обеспечивать логистику". "Мы должны быть готовы [к интервенции], когда бы это ни случилось", - добавил он.

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара по возвращении 10 августа с саммита ECOWAS в Абудже сообщил, что лидеры государств - членов объединения договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее". Он также подчеркнул, что его страна предоставит для операции батальон численностью от 850 до 1 100 человек, а также что в операции примут участие Нигерия, Бенин и другие страны, сообщило агентство AFP.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Тчиани. Базум остается под стражей в своей резиденции, но при этом общается по телефону с лидерами и представителями других стран.

Лидеры ECOWAS, в которое входит Нигер, потребовали от мятежников до 7 августа освободить Базума, пригрозив в том числе и силовым решением. Однако соседние Мали и Буркина-Фасо заявили, что воспримут такой шаг как нападение на себя. Поскольку ультиматум ECOWAS не был выполнен, 10 августа лидеры сообщества вновь встретились в столице Нигерии.