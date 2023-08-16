Комитет Рады рекомендовал принять проект о декоммунизации памятников войны

Документ предполагает демонтаж коммунистических символов и надписей в течение года со дня вступления закона в силу

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Комитет по гуманитарной и информационной политике Верховной рады Украины поддержал законопроект о декоммунизации памятников Великой Отечественной войны, сообщила зампредседателя комитета, зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Документ предполагает демонтаж коммунистических символов и надписей в течение года со дня вступления закона в силу.

Законопроект был зарегистрирован в электронной базе Рады 27 июля. Его авторами выступили депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович и еще 20 парламентариев из разных фракций. Документом, в частности, предлагается отказаться от понятия "Великая Отечественная война" и использовать "Вторая мировая война", а годом начала войны - считать 1939-й, а не 1941-й.

"Рекомендовали к принятию за основу законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о памятниках Второй мировой войны 1939-1945 годов", - написала она на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

Кравчук поясняет, что первая волна так называемой декоммунизации не затронула военные памятники, содержащие, по ее словам, "символику тоталитарного коммунистического режима и/или российской имперской политики". При этом мест захоронений изменения не коснутся.

Переименование географических объектов и борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более чем 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Минкультуры сообщило, что тогда было изменено 9 859 географических названий, связанных с Россией. В нынешнем году процесс переименования топонимов и сноса монументов на Украине продолжается быстрыми темпами. В конце июня Национальная комиссия по стандартам государственного языка рекомендовала переименовать на Украине более 1 400 топонимов.

На протяжении многих лет украинские власти пытались искоренить празднование Дня Победы. После госпереворота 2014 года 9 мая вместо Дня Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов стали отмечать День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 8 мая - День памяти и примирения. В мае этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы, а 8 мая предложил отмечать День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.