Чешский премьер подписал договор о сотрудничестве с США в сфере обороны

Президент республики Петр Павел подписал этот документ 1 августа

ПРАГА, 16 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Петр Фиала подписал договор о сотрудничестве в области обороны с США. Об этом он сообщил в соцсети Х (ранее Twitter).

"Углубляются наши связи с США, и важность этого [шага] видна в том, что страны, которые вступили в НАТО в этом году, одновременно договариваются о двустороннем соглашении с Вашингтоном", - написал Фиала.

В почти 40-страничном документе затрагиваются правила сотрудничества чешских и американских оборонных фирм, пребывания американских военнослужащих и их семей на территории Чехии, проезда американской военной техники по чешским дорогам, использования чешских военных полигонов американскими силами. В соглашении отдельно указано, что находящиеся в Чехии американские военные освобождаются от уплаты налогов и таможенных пошлин.

Президент Чешской Республики Петр Павел подписал этот документ 1 августа. Ранее в июле обе палаты чешского парламента поддержали соглашение большинством голосов. Договор вступит в силу через 30 дней после его утверждения в США.

Ранее такие же договоры Вашингтон заключил с 24 странами НАТО.