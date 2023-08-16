СМИ: слова представителя НАТО указывают на сомнения альянса в успехе наступления ВСУ

Обозреватель Il Fatto Quotidiano Джанни Розини считает, что наблюдаемое на протяжении нескольких месяцев отсутствие значительного прогресса на местах говорит о контрнаступлении, "которое с трудом набирает обороты"

РИМ, 16 августа. /ТАСС/. Заявление начальника штаба генерального секретаря НАТО Стиана Йенссена о том, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить территории, которые отказывается признавать частью России, указывает на сомнения союзников Украины в успехе наступления ВСУ. Такое мнение выразил обозреватель итальянской газеты Il Fatto Quotidiano Джанни Розини.

Он отмечает, что противоречивые заявления со стороны союзников Киева по поводу украинского контрнаступления звучат на протяжении нескольких недель, однако слова Йенссена стали "свидетельством того, что сомнения в успехе наступления ВСУ закрались даже в высшем руководстве НАТО".

"Слова Йенссена, значение которых альянс поспешил преуменьшить после дипломатической перепалки с руководством Украины, лишь подтверждают сомнения, которые уже давно мучают наблюдателей: действительно ли союзники верят в окончательную победу Киева?", - задается вопросом журналист.

Наблюдаемое на протяжении нескольких месяцев отсутствие значительного прогресса на местах говорит о контрнаступлении, "которое с трудом набирает обороты", пишет Розини. Он полагает, что, "возможно, именно этим объясняется активизация нападений Украины на российскую территорию".

Ранее норвежская газета Verdens Gang процитировала высказывания Йенссена о том, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить территории, которые отказывается признавать частью России. Чиновник НАТО повторил то, что ранее заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг: "Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры". На вопрос газеты, считает ли НАТО, что Украина должна уступить территорию для достижения мира с Россией и будущего членства в НАТО, он ответил, что обсуждение возможного статуса после войны уже идет и что вопросы об уступке территории России поднимают другие. Йенссен при этом отметил, что не говорит, что так должно быть, но это может быть возможным решением. Однако позднее он заявил, что его слова "были частью более широкой дискуссии о возможных сценариях будущего в Украине" и "что не должен был так говорить, это было неправильно".

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС ранее заявил, что для урегулирования конфликта должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины - ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. По его словам, также "должны быть признаны новые территориальные реалии, обеспечены демилитаризация и денацификация Украины, права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями международного права".