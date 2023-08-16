СМИ: в Пакистане напали на несколько христианских церквей из-за обвинений в богохульстве

Как сообщает газета The Express Tribune, речь идет о храмах в районах Джаранвала и Фейсалабад

ИСЛАМАБАД, 16 августа. /ТАСС/. Не менее пяти христианских церквей подверглись нападениям, поджогам и вандализму в районах Джаранвала и Фейсалабад в пакистанской провинции Пенджаб из-за обвинений в якобы совершенных христианами осквернениях Корана. Об этом сообщает газета The Express Tribune.

Нападениям мусульман подверглись церковь Армии спасения, Объединенная пресвитерианская церковь и другие храмы, которые были подожжены и разграблены. Власти под усиленной охраной эвакуировали из районов беспорядков христианских священников, верующих христиан и приняли меры к восстановлению законности и порядка.

Исполняющий обязанности главного министра Пенджаба Анваарул Хак Какар заявил, что все виновные в нападениях на церкви будут арестованы и привлечены к ответственности.

По данным пакистанского Центра исследований в области безопасности, с 1947 года, когда была провозглашена независимость Пакистана, по обвинениям в богохульстве и осквернениях Корана в стране были убиты 89 граждан. Последнее такое преступление на почве религиозной нетерпимости было совершено в Пакистане на прошлой неделе.