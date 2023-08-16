16 августа, 13:31
Военная операция на Украине

Командующий Сухопутными войсками ВСУ признал сложной обстановку на купянском направлении

Как сказал Александр Сырский, на артемовском направлении ситуация тоже сложная

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Обстановка на купянском направлении осложнилась, сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский.

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"В связи с осложнением обстановки на купянском направлении большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу", - цитирует Сырского Telegram-канал Military Media Center, действующий под эгидой пресс-службы Минобороны Украины. По словам Сырского, на артемовском направлении ситуация тоже сложная.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки "на купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки войск вели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили положение по переднему краю". 

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