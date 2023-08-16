В Китае намерены укреплять региональные партнерства со странами Южной Азии

Министр иностранных дел КНР Ван И высказался за углубление стратегического взаимного доверия

ПЕКИН, 16 августа. /ТАСС/. Китай готов укреплять всестороннее партнерство со странами Южной Азии. Об этом заявил член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел КНР Ван И на открытии выставки "Китай-Южная Азия Экспо" в Куньмине (провинция Юньнань, Юго-Западный Китай).

"Мы готовы сотрудничать со странами Южной Азии, чтобы использовать исторические возможности, укреплять единство и сотрудничество, постоянно придавать новый импульс развитию, создавать креативное сообщество и вносить свой вклад в долгосрочную стабильность и процветание региона", - приводит его слова сайт МИД КНР.

Ван И высказался за углубление стратегического взаимного доверия, поддержку друг друга в международных и региональных делах, содействие строительству важных коммуникаций, таких как Китайско-Пакистанский экономический коридор и трансграничная железная дорога Китай - Непал, ускорение реализации ключевых проектов, углубление экономического и торгового сотрудничества.

В работе выставки, которая проводится уже 10-й год, принимают участие многочисленные китайские предприятия, компании Южной и Юго-Восточной Азии.