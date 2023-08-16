СМИ: в парламенте Ганы нет согласия по военному вмешательству в Нигер

Депутаты от оппозиционной партии "Национальный демократический конгресс" ссылаются на статью конституции, которая предписывает правительству решать конфликты мирным путем в соответствии с Уставом ООН и Договором ECOWAS

ПРЕТОРИЯ, 16 августа. /ТАСС/. Члены парламента Ганы не смогли прийти к единому мнению относительно позиции Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) о необходимости интервенции в Нигер после консультаций с военачальниками. Об этом сообщает газета Ghanian Times со ссылкой на источники.

Встреча начальников генеральных штабов вооруженных сил государств ECOWAS по вопросу военной операции против мятежников, совершивших государственный переворот в Нигере, состоится 17-18 августа в столице Ганы - городе Аккра.

По данным Ghanian Times, большинство парламентариев, а также президент Ганы Нана Акуфо-Аддо выступают за участие в военной операции в составе сил ECOWAS. Однако депутаты от оппозиционной партии "Национальный демократический конгресс", которая занимает половину мест в парламенте (137 из 275, 1 место досталось независимому кандидату) считают, что вторжение в Нигер не отвечает интересам страны и повлечет за собой дополнительные издержки. При этом они ссылаются на статью конституции, которая предписывает правительству решать конфликты мирным путем в соответствии с Уставом ООН и Договором ECOWAS.

"Оппозиционная партия выступает против военной интервенции в Нигер, но, похоже, президент намерен направить военных. Министры обороны, внутренних дел, национальной безопасности и иностранных дел ясно дали нам понять, что президент привержен решению ECOWAS", - приводит газета слова члена парламента.