Эксперт: в США республиканцы и демократы едины в стремлении сдержать развитие Китая

Профессор Шанхайской академии общественных наук Пань Давэй отметил, что политические элиты Америки прямо называют Китай своим "конкурентом номер один"

ШАНХАЙ, 16 августа. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Демократическая и Республиканская партии США схожи в своем стремлении сдержать развитие Китая для сохранения лидерства в мире, в том числе, за счет AUKUS, который является лишь одним из инструментов стратегического окружения КНР. Такое мнение высказал в среду ТАСС профессор Шанхайской академии общественных наук Пань Давэй.

"Суть дела в том, какой замысел у Америки? Замысел очевидный. Сейчас политические элиты Америки прямо называют Китай своим "конкурентом номер один". Перенесение своего стратегического внимания на Азиатско-Тихоокеанский регион является долгосрочным и всячески обдуманным усилием. Сдерживание развития Китая Америкой во всех областях сводится к цели сохранения своего лидерства в мире. Это уже стало консенсусом и общей идеей Демократической и Республиканской партий Америки", - сказал он, комментируя возможность интеграции сил НАТО и AUCUS, о чем президент РФ Владимир Путин заявил во вторник, обращаясь к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.

Эксперт напомнил, что в 1998 году Китай увеличил свои вложения в американские долговые обязательства, чтобы помочь Соединенным Штатам выйти из финансового кризиса. "К большому сожалению, вместо должной благодарности искренняя помощь Китая Америке наоборот вызвала у неё подозрение, тревогу и панику", - констатировал он.

Профессор напомнил, что о политике "возвращения в Азию" заявил ранее бывший президент США Барак Обама, а Дональд Трамп после своего прихода к власти прямо назвал Китай своим "крупнейшим стратегическим конкурентом". "У Байдена, который достоин быть ветераном политики, на устах одно, а на практике совсем другое. Он унаследовал политику своих предшественников в отношении Китая", - констатировал Пань Давэй.

"Мы хорошо знаем, что за страна Соединенные Штаты. Со своим накопленным опытом и возможностями Китай справится с этим вызовами. В Азиатско-Тихоокеанском регионе Америка уже создала несколько разнообразных блоков и объединений для осуществления стратегического окружения Китая. AUKUS - это один из них", - сказал эксперт, напомнив, что с первого дня своего существования "у этого трёхстороннего пакта безопасности плохая репутация, поскольку он связан с незаконным распространением ядерного оружия".

По мнению Пань Давэя, несмотря на то, что Джо Байдену срочно необходимо использовать AUKUS для борьбы с Китаем, он забыл, что этот пакт не является организацией в полном смысле и не может быть сопоставим с НАТО. Эксперт также напомнил, что недавно США заявили о намерении создать представительство НАТО в Японии, однако это предложение не прошло. "Безусловно, Байден очень этого хочет, но вряд ли у него это получится", - полагает эксперт.

AUKUS

США сформировали в 2021 году альянс AUKUS с Австралией и Великобританией. Это партнерство предусматривает, в частности, строительство для Канберры атомных подводных лодок и проведение целого ряда других совместных военных разработок. Белый дом допускал, что этот блок может быть в перспективе расширен за счет партнеров США в Европе и Азии.