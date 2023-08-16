СМИ: армия Тайваня испытала секретную крылатую ракету дальностью 1,2 тыс. км

Как сообщил портал "Ляньхэ синьвэньван", запуск был произведен с базы Цзюпэн

ГОНКОНГ, 16 августа. /ТАСС/. ВВС Тайваня провели учебные стрельбы секретной крылатой ракетой HF-2E (другое название HF) дальностью до 1,2 тыс. км. Об этом сообщил информационный портал "Ляньхэ синьвэньван".

По его данным, запуск был произведен перед рассветом с базы Цзюпэн. После старта произошло отделение стартового твердотопливного ракетного двигателя, после чего был запущен маршевый турбореактивный двигатель. Как отмечает издание, полет продлился более часа, испытания, вероятно, были успешными.

Как отмечает портал, это было первое испытание HF-2E в ходе учений, хотя ракета стоит на вооружении уже около 20 лет. Вооруженные силы острова все это время в целях секретности использовали условное название HF-2E для обозначения HF. Таким образом создавалось впечатление, что она является модификацией противокорабельной крылатой ракеты HF-2, хотя они обладают принципиально разными конструкциями и характеристиками.

По данным "Ляньхэ синьвэньван", HF-2E является аналогом американской крылатой ракеты Tomahawk. Запуск производился с мобильной наземной пусковой установки.

Разработка HF-2E велась в строжайшей секретности с 2000-х. Впервые факт наличия такого вида вооружений был официально подтвержден в докладе оборонного ведомства законодательному органу острова лишь в марте 2022 года. Количество таких ракет на вооружении армии Тайваня остается неизвестным, однако в документе указывалось, что общее производство HF-2 и HF-2E, сборка которых ведется на одной линии, составляет 81 в год. Оборонное ведомство планировало увеличить их выпуск до 131 в год.