16 августа, 14:46

Глава МИД Индии объяснил, почему Украину не пригласили на саммит G20

Субраманьям Джайшанкар отметил, что группа не занимается вопросами глобальной безопасности, площадкой для этой темы является Совет Безопасности ООН

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 августа. /ТАСС/. Украина не приглашена на саммит G20, который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября, поскольку группа занимается вопросами экономического развития, а для решения вопросов безопасности есть Совет Безопасности ООН. Об этом заявил глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар.

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"G20 занимается проблемами глобального роста, развития [экономики]. На саммите будут обсуждаться проблемы энергетики, удобрений, поставок продовольствия", - сказал он на брифинге в Нью-Дели, отвечая на вопрос, почему в списке приглашенных на саммит стран нет Украины.

По словам Джайшанкара, G20 не занимается вопросами глобальной безопасности, площадкой для этой темы является Совет Безопасности ООН.

Индийский министр также напомнил, что приглашения на саммит в сентябре уже разосланы.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит G20 пройдет в очном формате. На саммит приглашены все лидеры группы, а также главы еще девяти стран - Бангладеш, Египта, Маврикия, Нидерландов, Нигерии, Омана, Сингапура, Испании и ОАЭ. Ранее официальный представитель МИД индийского МИД Ариндам Багчи заявил, что Нью-Дели рассчитывает на участие лидеров всех стран объединения. 

Теги:
УкраинаИндияДжайшанкар, Субраманьям
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