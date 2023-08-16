СМИ: в Тимбукту связанные с "Аль-Каидой" боевики организовали продовольственную блокаду

По информации RFI, несколько дней они не пропускают в город "грузовики из Алжира и Мавритании, откуда поступает большая часть товаров", потребляемых в городе

ПРЕТОРИЯ, 16 августа. /ТАСС/. Боевики исламистской группировки Jnim, связанные с террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ), заблокировали доступ грузовому транспорту с продовольствием в город Тимбукту на севере Мали. Об этом сообщило французское радио RFI.

По его информации, участники группировки, позиционирующие себя как "группа поддержки ислама и мусульман", уже несколько дней не пропускают в город "грузовики из Алжира и Мавритании, откуда поступает большая часть товаров, потребляемых в Тимбукту". Личному транспорту при этом позволено беспрепятственно въезжать в город, пишет RFI.

Местные власти и военные пытаются успокоить население, сообщает радио, однако запросы RFI комментировать отказываются. Отмечается, что в настоящий момент в Тимбукту спокойно, "дефицита товаров не наблюдается, торговцы имеют запасы продовольствия". Однако по словам местных жителей, "если ситуация продлится, то будет очень трудно". Несколько десятков семей решили покинуть город, уточняется в сообщении.

Мали переживает политический кризис на фоне двух военных переворотов с лета 2020 года. В ходе первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных во главе с полковником Ассими Гоитой назначила временным президентом Ба Ндао. Однако 26 мая 2021 года он был смещен той же группой военных. При этом постановлением Конституционного суда Мали Гоита был назначен главой государства на переходный период.

В середине июня министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп сообщил, что правительство страны обратилось к Совету Безопасности ООН с просьбой безотлагательно отозвать из африканской страны миротворческий контингент Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA), насчитывающий более чем 15 тыс. человек. По словам министра, миротворцы оказались неспособными обеспечить безопасность страны. MINUSMA была учреждена весной 2013 года резолюцией Совета Безопасности ООН с целью оказании помощи властям Мали в укреплении безопасности на территории республики.