Глава Минобороны КНР назвал целью визита в Минск реализацию договоренностей двух лидеров

Ли Шанфу заявил о готовности продвигать двустороннее военное сотрудничество

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Целью визита министра обороны Китая Ли Шанфу в Белоруссию является в том числе реализация договоренностей, достигнутых лидерами двух стран.

"С разрешения уважаемого председателя [КНР] Си Цзиньпина я совершаю эту поездку в Республику Беларусь и готов реализовать те важные договоренности, которые были выработаны главами наших государств, и продвигать двустороннее военное сотрудничество", - сказал руководитель китайского оборонного ведомства на встрече в Минске с белорусским коллегой Виктором Хрениным.

Он отметил, что "в последние годы под стратегическим руководством председателя [КНР] Си Цзиньпина и президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко китайско-белорусское всестороннее сотрудничество непрерывно укрепляется". "Наши двусторонние отношения неуклонно движутся вперед. В прошлом году мы получили новый статус наших двусторонних отношений - всепогодное всеобъемлющее стратегическое партнерство. <...> И сейчас мы с вами по-настоящему железные братья", - сказал глава Минобороны КНР, обращаясь к белорусскому коллеге.

Ли Шанфу напомнил, что Китай является вторым по объему товарооборота торговым партнером Белоруссии. "Рост товарооборота между нашими странами [в прошлом году] составил 33%. С января по май текущего года тенденция развития двустороннего товарооборота также придерживается хорошего развития и составляет примерно $3,7 млрд, или 127% роста", - отметил министр, также являющийся членом Госсовета КНР.

В ходе состоявшегося с 28 февраля по 2 марта визита президента Белоруссии в Китай Лукашенко и Си Цзиньпин приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства двух стран в новую эпоху. В нем, в частности, стороны договорились "укреплять сотрудничество в оборонной, правоохранительной сферах и сфере безопасности, углублять сотрудничество в том числе в области подготовки военных кадров, совместной борьбы с транснациональной преступностью и терроризмом, вести совместную превентивную борьбу с цветными революциями".

Также Белоруссия и Китай будут совместно поддерживать международную систему, ядром которой является ООН. При этом Минск и Пекин решительно выступают "против любых проявлений гегемонизма и политики грубой силы, включая нелегитимные односторонние санкции и принудительные меры", и намерены оказывать взаимную поддержку "в смягчении негативных последствий применения незаконных односторонних принудительных мер".