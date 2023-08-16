Эксперт: Россия имеет ресурсы, чтобы помочь странам Сахеля решить проблемы безопасности

РФ представляет собой партнера, сотрудничество с которым рассматривается положительным со всех точек зрения, отметил малийский политолог Бубу Дукуре

РАБАТ, 16 августа. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Россия обладает необходимыми ресурсами, чтобы помочь таким странам региона африканского Сахеля, как Буркина-Фасо и Мали, справиться с общими проблемами в сфере безопасности. Об этом в телефонном интервью корреспонденту ТАСС заявил малийский политолог, эксперт в области коммуникаций и международных отношений Бубу Дукуре.

"Первым из общих для всех стран Сахеля приоритетов является вопрос безопасности, борьба с терроризмом. И в этом контексте Россия представляет собой партнера, сотрудничество с которым рассматривается положительным со всех точек зрения, в том числе сроков поставок, качества техники и подготовки специалистов, осуществляемых в рамках партнерства РФ с Буркина-Фасо и Мали для укрепления потенциала их вооруженных сил", - отметил он.

"Необходимо признать, что у России есть необходимые ресурсы - технические, экономические и человеческие, чтобы помочь Буркина-Фасо и Мали справиться с общими проблемами в сфере безопасности, а также в области гуманитарной деятельности и развития", - продолжал собеседник агентства.

Эксперт напомнил, что "Россия недавно заявила о поставках нескольких десятков тысяч тонн зерна для африканских стран, в том числе для Буркина-Фасо и Мали". "Но мы также ожидаем, что РФ и государства в Сахеле будут работать над созданием обширной программы продовольственной самообеспеченности на основе деятельности сельскохозяйственной отрасли. В Сахельском регионе можно создать большую аграрную зону, но по-прежнему актуальной остается проблема безопасности. В связи с этим мы должны четко понимать, что только комплексное решение, включающее все важнейшие аспекты - безопасность, политическую стабильность и социально-экономические результаты, может дать возможность региону выйти из многоуровневого кризиса", - подытожил Дукуре.