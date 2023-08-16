Швейцария присоединилась к ограничениям ЕС по выданным Россией проездным документам

В этой связи жители Абхазии, Южной Осетии, а также некоторых регионов Украины "больше не могут получить шенгенскую визу или пересечь внешнюю шенгенскую границу с проездным документом, выданным Россией"

ЖЕНЕВА, 16 августа. /ТАСС/. Швейцария присоединилась к правилам Евросоюза, запрещающим предоставлять шенгенские визы по российским документам, выданным жителям Абхазии и Южной Осетии после 26 августа 2008 года, а также жителям некоторых районов, которые не контролируются Украиной и которые в Берне и Брюсселе считают "оккупированными" Россией. Об этом сообщило швейцарское правительство - Федеральный совет.

Оно пояснило, что ЕС "ранее разъяснил текущую практику в этом отношении", а Федеральный совет "принял это правило на своем заседании 16 августа". В этой связи жители Абхазии, Южной Осетии, а также некоторых регионов Украины "больше не могут получить шенгенскую визу или пересечь внешнюю шенгенскую границу с проездным документом, выданным Россией". "Не признаются обычные паспорта и дипломатические паспорта, виды на жительство для лиц без гражданства, удостоверения на возвращение и документы, удостоверяющие личность моряков", - говорится в сообщении.

В Берне не уточнили, о каких конкретно районах, более не контролируемых Украиной, идет речь. Что же касается Абхазии и Южной Осетии, то Швейцария, согласно сообщению, не будет принимать для получения шенгенской визы документы, если они были выданы после 26 августа 2008 года. Правительство напомнило, что Россия заявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии в августе 2008 года, тогда как Швейцария по-прежнему считает их "неотъемлемой частью Грузии". "Несмотря на ограничения, визы могут выдаваться по гуманитарным соображениям, по соображениям национальных интересов или в связи с международными обязательствами", - резюмировал Федеральный совет.

Не входящая в ЕС Швейцария ранее поддержала санкции Евросоюза против России, введенные в связи с ее специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. В этот список включена и Швейцарская Конфедерация.