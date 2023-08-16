Суд между Шотландией и Великобританией по поводу закона о гендере пройдет в сентябре

Речь идет о законодательной инициативе, которая разрешила бы шотландским подросткам менять пол с 16 лет и облегчила бы получение трансгендерами документов о смене пола

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Суд по иску правительства Шотландии, оспаривающего блокировку правительством Великобритании закона, который разрешил бы шотландским подросткам менять пол с 16 лет и облегчил бы получение трансгендерами документов о смене пола, пройдет в сентябре. Такое решение огласила судья Сессионного суда Эдинбурга Шона Халдейн по итогам кратких процедурных слушаний.

Слушания должны начаться 19 сентября и продлиться три дня. Местом их проведения станет тот же самый Сессионный суд, выполняющий функции верховного гражданского суда Шотландии, сообщает газета The Herald.

Вызвавший споры законопроект был одобрен в декабре 2022 года. За него проголосовали 86 региональных депутатов, 39 высказались против. Билль предусматривал, что с 2023 года подростки в Шотландии смогут на два года раньше, то есть с 16 лет, подавать запрос на получение сертификата о признании их пола. Для этого не нужно было бы предоставлять медицинское заключение о расстройстве гендерной идентичности, как это требуется сейчас на территории всей Великобритании. А срок, через который человек, объявивший об изменении своей половой идентичности, мог бы подать на получение новых документов, планировалось сократить с двух лет до трех месяцев, при этом всем заявителям давалось бы три месяца на изменение решения, а подросткам 16-17 лет - полгода.

Противники этих нововведений указывали на риски для женщин, которые потеряли бы возможность находиться в окружении лишь представительниц своего пола, например, в больничных отделениях. Одним из ее самых острых и известных критиков закона была писатель Джоан Роулинг, автор саги о приключениях Гарри Поттера.

Правительство Великобритании сразу же заявило, что заблокирует этот закон, что и сделало в январе, задействовав статью 35 Закона о Шотландии от 1998 года. Это был первый случай применения этой статьи, которая позволяет властям Соединенного Королевства не давать хода инициативам шотландских законодателей. В этом случае это было сделано на том основании, что если бы закон вступил в силу, он "оказал бы отрицательное воздействие на действие принятого в Соединенном Королевстве законодательства о равноправии". В Эдинбурге назвали этот шаг "беспрецедентным препятствием для возможности шотландского парламента разрабатывать законы" и подали в суд.