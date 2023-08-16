16 августа, 15:33,
обновлено 16 августа, 16:23
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Глава МИД Армении обсудил с Лавровым гуманитарную ситуацию в Карабахе

Глава МИД РФ подчеркнул, что для армяно-азербайджанского урегулирования важно сосредоточиться на согласовании взаимоприемлемых шагов "на земле"

ЕРЕВАН, 16 августа. /ТАСС/. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым необходимость предотвращения гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе.

"Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость предотвращения гуманитарной катастрофы и этнической чистки в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора более чем на восемь месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы армянского ведомства.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее положение дел в Нагорном Карабахе и вокруг процесса армяно-азербайджанской нормализации", - указали в МИД РФ.

"Лавров отметил приоритетность задачи по скорейшему разрешению острой гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе с учетом работы, проделанной по реализации комплекса трехсторонних заявлений России, Армении и Азербайджана на высшем уровне 2020-2022 годов, а также договоренностей лидеров Армении и Азербайджана о подтверждении Алма-Атинской декларации 1991 года", - указали в министерстве.

Глава МИД РФ подчеркнул, что для армяно-азербайджанского урегулирования важно сосредоточиться на согласовании взаимоприемлемых шагов "на земле". 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликтаМирзоян, Арарат Самвелович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация