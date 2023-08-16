Глава МИД Армении обсудил с Лавровым гуманитарную ситуацию в Карабахе

Глава МИД РФ подчеркнул, что для армяно-азербайджанского урегулирования важно сосредоточиться на согласовании взаимоприемлемых шагов "на земле"

ЕРЕВАН, 16 августа. /ТАСС/. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым необходимость предотвращения гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе.

"Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость предотвращения гуманитарной катастрофы и этнической чистки в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора более чем на восемь месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы армянского ведомства.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили текущее положение дел в Нагорном Карабахе и вокруг процесса армяно-азербайджанской нормализации", - указали в МИД РФ.

"Лавров отметил приоритетность задачи по скорейшему разрешению острой гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе с учетом работы, проделанной по реализации комплекса трехсторонних заявлений России, Армении и Азербайджана на высшем уровне 2020-2022 годов, а также договоренностей лидеров Армении и Азербайджана о подтверждении Алма-Атинской декларации 1991 года", - указали в министерстве.

Глава МИД РФ подчеркнул, что для армяно-азербайджанского урегулирования важно сосредоточиться на согласовании взаимоприемлемых шагов "на земле".