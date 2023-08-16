Минобороны Румынии не выявило военных угроз для страны на Дунае из-за ударов по Измаилу

Украинские СМИ накануне сообщали о взрывах в городах Измаил и Рени

БУХАРЕСТ, 16 августа. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Румынии не видит военных угроз для страны в связи с ударами по украинским портам Измаил и Рени.

"Что касается атак беспилотниками, осуществленных минувшей ночью против инфраструктуры дунайских портов Измаил и Рени, находящихся вблизи границ Румынии, то структуры Минобороны, которые обеспечивают мониторинг воздушного пространства, не выявили угроз военного характера национальной территории или территориальным водам Румынии", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Минобороны усилило меры бдительности, введенные в соответствии с национальными и союзными планами, и ведет постоянный мониторинг национального наземного морского и воздушного пространства во взаимодействии со структурами НАТО", - подчеркивается в нем.

Минувшей ночью в Одесской области объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в городах Измаил и Рени. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил в своем Telegram-канале, что была повреждена инфраструктура одного из украинских портов на Дунае в Одесской области.