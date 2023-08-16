На западе Украины начали строить временный мост через реку Тересва вместо рухнувшего

Его пропускная способность составит до 40 тонн

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Рабочие приступили к строительству временного моста через реку Тересва в Закарпатской области на западе Украины вместо обрушившейся переправы. Об этом сообщил глава областной государственной администрации Закарпатья Виктор Микита.

"Начаты работы по строительству временного моста через реку Тересва с пропускной способностью до 40 тонн", - написал он в Telegram-канале.

24 июля в Закарпатской области рухнул мост через Тересву, который не ремонтировался 66 лет с момента постройки в 1957 году. Причиной обрушения Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины назвало грузовик, перевозивший песок.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины решил проверить состояние мостов по всей стране, в том числе в Киеве. Ответственным за проверку президент Владимир Зеленский назначил вице-премьера по восстановлению Украины Александра Кубракова. 14 июля он заявил, что около 10% мостов находятся в аварийном состоянии, в том числе два моста с высокой интенсивностью движения, которые расположены в Киеве. Вице-премьер также поручил немедленно приступить к обследованию аварийных мостов и "подготовить соответствующие предложения для системного решения проблем и предотвращения их в будущем".