СМИ: глава Комитета начштабов США прибудет в Израиль на фоне военного кризиса в стране

По данным портала Axios, визит Марка Милли позволит Вашингтону оценить глубину кризиса, с которым столкнулся ЦАХАЛ, а также его влияние на военные силы США на Ближнем Востоке

ТАСС, 16 августа. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США Марк Милли посетит Израиль на следующей неделе в связи с беспокойством в администрации американского лидера Джо Байдена из-за кризиса в вооруженных силах еврейского государства. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в израильском правительстве.

По его информации, визит Милли позволит администрации США оценить глубину кризиса, с которым столкнулся ЦАХАЛ в последнее время, а также его влияние на военные силы США на Ближнем Востоке. Пентагон обеспокоен тем, что текущая ситуация в Вооруженных силах Израиля может вызвать провокации со стороны Ирана и ливанского движения "Хезболлах".

Источники портала также отмечают, что поездка генерала Милли в еврейское государство является "прощальным визитом" перед его выходом на пенсию.

Последний всплеск протестного движения против судебной реформы в Израиле затронул и армейские ряды. Многие резервисты, выражая несогласие с предложенным правительством планом реформы, начали заявлять об отказе от воинской службы. Политическое и военное руководство страны неоднократно осуждало эти призывы, подчеркивая, что подобные действия могут нанести ущерб национальной безопасности.